В отеле Сомали произошел жуткий теракт [ Редактировать ]
Фото: Twitter
В столице африканского Сомали боевики атаковали отель и убили 10 человек
Об этом сообщает AFP.
Так, изначально возле отеля, популярного среди столичной элиты, взорвалась начиненная взрывчаткой машина, после чего группа вооруженных лиц ворвалась внутрь здания и захватила заложников.
Отмечается, что захватчики забаррикадировались на пятом этаже отеля вместе с заложниками, завязалась перестрелка между ними и прибывшим спецназом. В результате ожесточенного боя, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения.
Читайте также, в Пакистане произошел теракт, в результате которого погибли люди. Трагедия случилась во время многолюдного митинга.
по теме
Prev Next
14 августа 2020 00:00
Во Франции мужчина загорелся от электрошока
Его госпитализировали в тяжелом состоянии
13 августа 2020 19:44
Протесты в Беларуси: силовики оцепили административные здания
Перекрыта Площадь Независимости