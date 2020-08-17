В столице африканского Сомали боевики атаковали отель и убили 10 человек

Об этом сообщает AFP.

Так, изначально возле отеля, популярного среди столичной элиты, взорвалась начиненная взрывчаткой машина, после чего группа вооруженных лиц ворвалась внутрь здания и захватила заложников.

Отмечается, что захватчики забаррикадировались на пятом этаже отеля вместе с заложниками, завязалась перестрелка между ними и прибывшим спецназом. В результате ожесточенного боя, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения.

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