Паспортизувати - чи ні? Ось у чому питання. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють: запроваджувати паспорти вакцинації - зарано. А от в Україні, де вакцинація навіть не почалася і точно не відомо, коли розпочнеться - таку можливість уже розглядають.

Сьогодні голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні створять реєстр щеплених проти COVID-19.

Для чого? І чому у світі ще тривають дискусії з цих питань Олександр Васильченко та Тетяна Логунова про українські перспективи та європейські сумніви.

Ще невідомо, чим і невідомо, коли почнеться вакцинація, але рахувати щеплених в Україні вже готуються:

Ми маємо знати кількість провакцинованих.

Усіх хочуть внести в реєстр і видавати паспорти.

Паспорти? я думаю, буде дуже багато подделок, це не рентабельно.

Чи готові до цього люди? Чи не передчасна така перспектива в Україні? Для чого вона взагалі потрібна? І чому в Європі ідея паспортизації подобається не всім?

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Про ідею поставити на облік усіх вакцинованих, в Європі дискутують уже кілька місяців. Українські посадовці вирішили і нам треба. Особливо активно щодо паспортизації щеплених говорили минуло тижня. А сьогодні заявили ще й про створення реєстрів імунізованих:

Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації:

Ми маємо знати кількість провакцинованих і без реєстру це буде дуже важко зробити, по-друге, ми маємо відстежувати ускладнення які можуть виникнути після вакцинації.

Отже, якщо з тим, навіщо потрібен реєстр - більш-менш зрозуміло, то хто його вестиме і скільки часу та грошей треба на його створення - питання відкрите. Бо як показує досвід, швидко й дешево втілювати подібні проєкти в Україні не вдається.

Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації:

І втретє. Міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих.

Але й тут запитання. Хто видаватиме документи? І яким буде механізм паспортизації.

Андрій Волянський, інфекціоніст:

Все то, что мы слышим на сегодня, это то, что это будет пспорт вакцинации, где будет информация о том, что человек был вакцинирован, но не будет указываться наличие антител.

У самому міністерстві кажуть: поки що жодної конкретики щодо паспортизації - нема. Бо це наразі лише перспектива:

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Сьогодні це питання ще обговорюється, це питання буде розглядатися після того, як ми чітко отримаємо інформацію, чи не унеможливлює розповсюдження коронавірусної хвороби вакцинована людина.

Взагалі ідея паспортизації виникла через туристів. Аби подорожі стали безпечнішими. І тут знову питання: яким має бути документ? Однаковим для всіх країн, чи у кожній державі - свій.

Має бути якась довідка, що ви пройшли вакцинацію, а паспорти ні, я допустім, не буду вакцинуватися, бо я нікуди не від'їжджаю.

Єдиного рішення вводити ковідні паспорти чи ні, в українському уряді поки немає. У МОЗ вже два тижні кажуть - питання досліджують, та вірніше сказати, чекають на рішення від ЄС. Адже останнє слово буде саме за Європою.

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І паспорти вакцинації, і навіть можливі привілеї для щеплених, в Європі обговорюють активно. Ба більше ця тема заявлена на порядку денному завтрашнього саміту лідерів ЄС. Бо питання - дискусійне!

Процес вакцинації відкриває полеміки стосовно сертифікації. Ми обговоримо загальний підхід щодо цього документа і, за необхідності, за яких умов можна буде використовувати його.

Єдиної позиції в Євросоюзі стосовно таких паспортів - немає. Бо вакцина - наразі в дефіциті. Та й чи не стануть привілеї щепленим - дискримінацією для інших?

Але деякі країни це не зупиняє: про намір видавати електронні паспорти вакцинації заявили поляки. А прем'єр Греції, який до речі, вже зробив проти ковідну ін'єкцію, надіслав лист очільниці Єврокомісії, в якому запропонував запровадити для щеплених європейців єдині документи.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісї:

Звісно, якщо ви щеплені, маєте отримати відповідну довідку. Це медична необхідність. Інше питання - політичне і юридичне рішення з приводу того, що вам дозволено робити з цим паспортом.

У разі, якщо в ЄС таки запровадять паспорти вакцинації, постане ще одне питання. Чи визнаватимуть європейці довідки, видані в інших країнах? Скажімо, в Україні.