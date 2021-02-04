Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении датчанина Стена Норлова главой Офиса СЕ в Украине. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при Совете Европы в Facebook.

Отмечается, что постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новой и важной роли.

Также, генсек СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.

*Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определен в Меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине Офиса Совета Европы и его правового статуса.

Офис Совета Европы в Украине играет ведущую координационную роль во внедрении мероприятий по реализации Плана действий, программ и проектов, направленных на поддержку Украины в выполнении ее уставных и специфических обязательств как государства-члена Совета Европы.

Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.

Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.

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