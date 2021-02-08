Три тисячі 370 нових заражень ковідом підтвердили минулої доби в Україні. Медики ушпиталили тисячу 800 недужих. Померла 81 людина. Вилікувалися понад дві тисячі українців. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, Одещині, Львівщині та у столиці.

Вакцинацію українців проти Ковіду планують розпочати наступного тижня - саме тоді в Україну має надійти 117 тисяч доз сироватки.

Михайло Радуцький народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги і мед страхування: