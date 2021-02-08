Вакцинація Pfizer в Україні почнеться 15 лютого [ Редактировать ]
Три тисячі 370 нових заражень ковідом підтвердили минулої доби в Україні. Медики ушпиталили тисячу 800 недужих. Померла 81 людина. Вилікувалися понад дві тисячі українців. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, Одещині, Львівщині та у столиці.
Вакцинацію українців проти Ковіду планують розпочати наступного тижня - саме тоді в Україну має надійти 117 тисяч доз сироватки.
Михайло Радуцький народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги і мед страхування:
Десь з 15 лютого, почнеться вакцинація першими дозами вакцини, які надійдуть в Україну за системою COVAX. Це буде вакцина Pfizer. Сподіваюся, що 15 перші наші лікарі, медичні сестри, санітарки, які будуть працювати в мобільних бригадах з вакцинації, і той медичний персонал, який працює в інфекційних лікарнях з хворими на COVID-19, отримають перші дози вакцини.
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