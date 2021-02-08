Біля Новомихайлівки українського військового поранив снайпер [ Редактировать ]
Один український військовий поранений на фронті. Неподалік Новомихайлівки в нього поцілив ворожий снайпер. Бійця шпиталювали. Обстріляли бойовики і позиції армійців неподалік селища Луганське.
Вибухотехніки у прифронтовій зоні продовжують розмінування. За попередню добу на знищення передали 65 боєприпасів. Усього за минулий тиждень від мін сапери звільнили 34 гектари, знешкодили майже 900 вибухонебезпечних предметів.
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