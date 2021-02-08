Науковці хочуть дізнатися, скільки було таких інфікованих і коли саме почалося зараження

Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу. Їх виявили на ринку, де продавали дичину та морепродукти.

Фахівці також встановили: ще до офіційних повідомлень про Ковід-19 у лікарні надходили хворі зі схожими симптомами. Тепер науковці хочуть дізнатися, скільки було таких інфікованих і коли саме почалося зараження.