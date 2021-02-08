В Ухані знайшли "ключі" від пандемії коронавірусу [ Редактировать ]
Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу. Їх виявили на ринку, де продавали дичину та морепродукти.
Фахівці також встановили: ще до офіційних повідомлень про Ковід-19 у лікарні надходили хворі зі схожими симптомами. Тепер науковці хочуть дізнатися, скільки було таких інфікованих і коли саме почалося зараження.
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Експерти ООН, які розслідують походження коронавірусу, прибули до інституту вірусології Уханя. Це єдина в Китаї лабораторія з найвищим рівнем захисту, в який зберігалися небезпечні організми, зокрема і коронавіруси. Один зразок учені взяли у кажанів у провінції Юннань.