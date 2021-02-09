Україна готова до нових штамів вірусу - Шмигаль [ Редактировать ]
Як приборкати пандемію? План дій - презентували сьогодні на "Всеукраїнському Форумі". Він вже триває другий день. Сьогодні виступав прем'єр-міністр.
Денис Шмигаль запевнив, що влада готова до нових викликів. Зокрема, й до нових штамів вірусу, які безумовно дійдуть і до нашої країни.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Карантинні заходи. Вони дають свій ефект. Ми бачимо навіть по наших знайомих. Якою була ситуація восени і яка зараз. Нові штами вірусу прийдуть і ми протистоятимемо їм також. Але тут у нас є третя лінія - вакцинація. Невдовзі ми очікуємо надходження 117 тисяч доз вакцин "Пфайзер", 12 млн. доз "Астрозеника". Це контракти, які уже підписані.
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