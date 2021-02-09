Як приборкати пандемію? План дій - презентували сьогодні на "Всеукраїнському Форумі". Він вже триває другий день. Сьогодні виступав прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль запевнив, що влада готова до нових викликів. Зокрема, й до нових штамів вірусу, які безумовно дійдуть і до нашої країни.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: