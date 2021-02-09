Україна впроваджує електронні трудові книжки. Відповідний законопроєкт у минулу п'ятницю підтримала Верховна Рада. Та зміни відбудуться не одразу перехідний період, визначений нардепами, триватиме п'ять років. Що зміниться за цей час, навіщо оцифровувати безліч документів та хто має вносити в реєстр дані про трудовий стаж людини, дізнавалася Лариса Зубенко.

Трудовий облік в режимі "онлайн" - не новина для української пенсійної системи. Подібний реєстр ведеться ще із початку нульових.

Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку:

В реєстрі вже є інформація про трудові відносини тому що ми вже одержуємо цю інформацію починаючи з 2010 року у нас є інформація про прийняття і звільнення, а з 2018 в нас є відомості про професійні ознаки.

Та що ж нового тоді нам запропонували депутати. Статус паперової трудової книги змінився. І хоча поки її можна використовувати, але головним документом, який свідчить про ваш стаж, - відтепер буде витяг із електронного реєстру.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Дуже великий масив конфіденційної інформації приватного характеру про кожну фізичну особу, яка є найманим працівником, яка сплачує ЄСВ, величезні масиви цієї інформації будуть знаходитися тепер в одному місці, в цьому реєстрі. Йдеться навіть про трудову міграцію, про сімейний стан було б логічно спочатку створити реєстр, потім його сертифікувати, ввести в експлуатацію.

У Пенсійному фонді запевняють - захистити дані зможуть.

Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку:

Побудована комплексна система захисту інформації для того, щоб не було будь-яких втрат даних у Пенс фонді існує два центри обробки даних - основний та резервний, тому якщо, не дай боже, щось станеться з основним, на резервному завжди інформація буде наявна.

Взагалі, майже у кожного українця, який сплачує ЄСВ, вже є власний електронний кабінет. А протягом п'яти років він з'явиться у всіх офіційно працевлаштованих громадян. Оцифровувати трудові будуть роботодавеці, а також підтверджувати електронним підписом. І тут - знову ж таки, є нюанси.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Не у всіх людей сьогодні є електронний цифровий підпис, далі, якщо ми скануємо документи, а не створюємо цифрові документи, це виходить, що ми беремо паперовий документ, скануємо його, відправляємо в цей реєстр, працівник не завжди буде згоден із тим, які підстави звільнення направив роботодавець.

Електронна база даних має полегшити процес нарахування пенсій. Та експерти зазначають, нажаль, докорінно не змінять ситуацію із соціальними виплатами в країні. Адже чимала частка українського бізнесу - в тіні.

Андрій Блинов, економіст, координатор експертної платформи Національного банку України: