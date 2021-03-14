Сміттєва пандемія: коралові рифи перетворили на звалище небезпечних відходів [ Редактировать ]
Брудний удар пандемії... по екології! Щомісяця люди у світі використовують (тільки уявіть) - близько 130 мільярдів масок! Кількість просто космічна!
Аби ви зрозуміли наскільки це багато - якщо скласти всі ці маски в один ряд, то за 7 місяців вони "подолають" відстань від Землі до Сонця... А за рік - до Марсу!
А якщо приземлити цю проблему, то картина вимальовується не радісна. Ось це відео зняли репортери BBC поблизу Філіппінських островів. В колись одному найчистіших морів планети. Коралові рифи, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО, перетворились на сміттєзвалища. В аквамариновій воді - тисячі масок та медичних рукавичок.
Щоб запобігти катастрофі, екологи вже закликали уряд Філіппін негайно вирішити проблему з утилізацією медичних відходів.
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