Рада Євросоюзу запровадила санкції за порушення прав людини у тоталітарних державах [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії запровадила Рада Євросоюзу. Обмеження ввели через порушення прав людини.
У переліку 11 осіб і чотири компанії - не лише з Росії, а й з Китаю, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Росіян, зокрема, покарали за переслідування представників ЛГБТ у Чечні.
Проти фігурантів списку запровадили візові заборони та заморозили активи.
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