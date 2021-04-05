Коронавірус в Україні: за добу ушпиталили три тисячі хворих [ Редактировать ]
Понад 10 тисяч інфікувань Ковідом зареєстрували в Україні минулої доби. Від ускладнень померли 254 людини. Ушпиталили напередодні три тисячі хворих.
Найбільше нових заражень на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. За весь час пандемії коронавірус виявили у понад мільйона семисот тисяч українців, померли 34 тисячі. Щеплення зробили майже 292 тисячі громадян.
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