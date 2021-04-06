У Німеччині пришвидшили темпи вакцинації населення. Відсьогодні щеплювати зможуть і сімейні лікарі, а військовим у центрах Бундесверу ін'єкції роблять цілодобово. Більше розкаже Тетяна Логунова.

Під час великодніх свят німецькі центри вакцинації працювали в посиленому режимі. Щоб імунізувати якнайбільше людей і зупинити третю хвилю епідемії.

Йоганнес Ніссен, керівник Центру охорони здоров'я в Кельні:

Ми приємно здивовані, що стільки людей попри свята прийшли на щеплення. До того ж заздалегідь, щоб вчасно отримати свою дозу.

Так само людно було в центрах вакцинації в усіх регіонах Німеччини.

Георг, житель Німеччини:

Щеплення - це подарунок, який я роблю собі на Великдень.

Бернадіне, жителька Німеччини:

Це шанс стати більш вільними. Адже захищена людина зможе швидше повернутися до звичного життя.

Зробити щеплення можна було і вночі. Щоправда, лише в центрах вакцинації Бундесверу. Військові вирішили імунізувати людей цілодобово.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони Німеччини:

Вірус атакує нас і вдень, і вночі. Тому й боротьба із цим ворогом має тривати цілодобово. Що швидше ми імунізуємо людей, то скоріше повернемося до нормального ритму життя. Бундесвер хоче допомогти - і ми готові вакцинувати 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Уже завтра до вакцинації долучатися й сімейні лікарі. У перший тиждень вони отримають від держави мільйон доз сироватки. І зможуть запросити на щеплення пацієнтів, які, на їхню думку, належать до груп ризику.

Андреас Гассен, голова Асоціації лікарів Німеччини:

Що більше препарату в нас буде, то більше сімейних лікарів зможуть запропонувати своїм пацієнтам щеплення від коронавірусу. І тоді ми досягнемо високих темпів вакцинації: кілька мільйонів ін'єкцій протягом тижня.

Мета уряду до кінця квітня імунізувати 20 відсотків населення країни. Вакцинованим - уже пообіцяли привілеї. Їх звільнять від обов'язкової самоізоляції після закордонних подорожей. І дозволять відвідувати магазини та перукарні, не здаючи тесту на коронавірус.