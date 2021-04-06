Німеччина пришвидшує темпи вакцинації [ Редактировать ]
У Німеччині пришвидшили темпи вакцинації населення. Відсьогодні щеплювати зможуть і сімейні лікарі, а військовим у центрах Бундесверу ін'єкції роблять цілодобово. Більше розкаже Тетяна Логунова.
Під час великодніх свят німецькі центри вакцинації працювали в посиленому режимі. Щоб імунізувати якнайбільше людей і зупинити третю хвилю епідемії.
Йоганнес Ніссен, керівник Центру охорони здоров'я в Кельні:
Ми приємно здивовані, що стільки людей попри свята прийшли на щеплення. До того ж заздалегідь, щоб вчасно отримати свою дозу.
Так само людно було в центрах вакцинації в усіх регіонах Німеччини.
Георг, житель Німеччини:
Щеплення - це подарунок, який я роблю собі на Великдень.
Бернадіне, жителька Німеччини:
Це шанс стати більш вільними. Адже захищена людина зможе швидше повернутися до звичного життя.
Зробити щеплення можна було і вночі. Щоправда, лише в центрах вакцинації Бундесверу. Військові вирішили імунізувати людей цілодобово.
Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони Німеччини:
Вірус атакує нас і вдень, і вночі. Тому й боротьба із цим ворогом має тривати цілодобово. Що швидше ми імунізуємо людей, то скоріше повернемося до нормального ритму життя. Бундесвер хоче допомогти - і ми готові вакцинувати 24 години на добу, сім днів на тиждень.
Уже завтра до вакцинації долучатися й сімейні лікарі. У перший тиждень вони отримають від держави мільйон доз сироватки. І зможуть запросити на щеплення пацієнтів, які, на їхню думку, належать до груп ризику.
Андреас Гассен, голова Асоціації лікарів Німеччини:
Що більше препарату в нас буде, то більше сімейних лікарів зможуть запропонувати своїм пацієнтам щеплення від коронавірусу. І тоді ми досягнемо високих темпів вакцинації: кілька мільйонів ін'єкцій протягом тижня.
Мета уряду до кінця квітня імунізувати 20 відсотків населення країни. Вакцинованим - уже пообіцяли привілеї. Їх звільнять від обов'язкової самоізоляції після закордонних подорожей. І дозволять відвідувати магазини та перукарні, не здаючи тесту на коронавірус.
по теме
Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на поставку антиковідної вакцини. Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату
На шопінг, до перукаря чи косметолога тепер пускають лише зі свіжим негативним тестом на коронавірус. Як це працює?
Хоча наприкінці січня їх було більше тисячі. Покращення ситуації пов'язують із вакцинацією. Більшість населення вже отримала й другу дозу препарату проти вірусу
У Берліні посилили карантинні обмеження. На шопінг, до перукаря чи косметолога тепер пускають лише зі свіжим негативним тестом на коронавірус
Фахівці залучили зовнішніх експертів, щоб розслідувати рідкісні випадки ускладнення кровообігу.