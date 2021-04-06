Ушпиталили напередодні дві з половиною тисяч хворих

Понад 13 тисяч нових інфікувань Ковідом минулої доби в України. 430 осіб померли від ускладнень. Ушпиталили напередодні дві з половиною тисяч хворих.

Найгірші показники розповсюдження коронавірусу - у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Першу дозу вакцини проти ковіду отримали 304 з половиною тисячі українців. Лише двох людей щепили двічі.