Коронавірус в Україні за добу забрав життя 430 людей [ Редактировать ]
Понад 13 тисяч нових інфікувань Ковідом минулої доби в України. 430 осіб померли від ускладнень. Ушпиталили напередодні дві з половиною тисяч хворих.
Найгірші показники розповсюдження коронавірусу - у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Першу дозу вакцини проти ковіду отримали 304 з половиною тисячі українців. Лише двох людей щепили двічі.
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