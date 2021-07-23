Захист не для всіх: на Одещині розкритикували закон про корінні народи [ Редактировать ]
Закон про корінні народи набув чинності. Верховна Рада ухвалила його ще першого липня, а нещодавно документ підписав президент. Народами, що мають коріння в Україні там названо кримських татар, караїмів і кримчаків. І від самого початку цей закон критикували представники інших етносів, які теж вважають Україну своєю батьківщиною. Чому? Наші кореспонденти з'ясовували це в одному з найбільш багато-національних регіонів на Одещині.
Караїми, кримчаки та кримські татари. Саме вони, за новим законом, визнані корінними народами України. Тож держава має сприяти їхньому представництву в органах влади, гарантувати культурні, освітні і мовні права, та захищати від примусової асиміляції.
Максим Ткаченко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій:
Корінні народи мають право: створювати свої засоби інформації, які можуть отримувати підтримку з боку держави : у Законі передбачено визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення - в том числі і за рахунок державного бюджету.
Натомість Інші етнічні спільноти України такої державної підтримки позбавлені. Це Болградський район Одещини: місце компактного проживання болгар, гагаузів та албанців.
Михайло Чеглатонєв, житель Болградського району:
Вот я живу в этом многонациональном крае, мои предки более двухсот лет назад приехали сюда в пустынную степь, облагородили ее. Мне, как болгарину, просто немного обидно. Потому что почему-то вспомнили про крымчаков, крымских татар - и нельзя ассимилировать их, нельзя менять язык, нельзя подвергать репрессиям. А остальных, получается, можно?
А в опозиції нагадують: в Україні мешкають понад сто тридцять національностей. І виділити лише три з них несправедливо.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя"
Я думаю, для всего разумного населения нашей страны очевидно, что русские являются одним из коренных народов нашей страны. Армяне, грузины, евреи, молдаване, гагаузы - это все коренные народы нашей страны. И когда у нас государство на законодательном уровне определяет, что это вот правильные коренные народы, а все остальные - неправильные, то я считаю, что это абсолютно недопустимо.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Нельзя сегодня говорить, что вот караимам, крымчакам и татарам Можно иметь свои учебные заведения, можно получать финансирование на свои СМИ, а остальным народам - нельзя получать СМИ. Что это вообще за политика и куда мы двигаемся? А другие этносы и самобытные культуры, у которых просто забрали возможность на самоопределение, забрали возможность у этих людей пропагандировать свою культуру, проповедовать свою культуру.
Та попри критику, відсьогодні закон набув чинності.
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