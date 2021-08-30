Проекты NASA и SpaceX по покорению Марса внушают надежду на то, что человечество сможет покорить эту планету в ближайшем будущем.

Но существует серьезное препятствие, связанное с доставкой на Красную планету будущих астронавтов. Связано оно с большой дальностью перелета, как следствие – активному облучению радиацией экипажа.

Защитная оболочка космического корабля не обеспечит достаточной защитой от радиации, поэтому неизбежны повреждения мозга, желудочно-кишечного тракта и даже развития рака во время путешествия на Красную планету. Звучит пугающе, но это вполне возможно.

Вид из иллюминатора на поверхность Марса (иллюстрация / фото: Wikipedia)

Новое исследование дает надежду на то, что будущие астронавты смогут долететь в безопасности с минимальным риском от поражения ионизирующим излучением. Оно сводится к стратегическому выбору идеального времени для старта ракеты.

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"Исследование показывает, что, хотя космическое излучение накладывает строгие ограничения для полета человека на Марс, такая миссия все еще жизнеспособна", - говорится в статье, опубликованной в этом месяце в журнале Space Weather.

Публикация охватывает моделирование, которое указывает на оптимальное время для полета на Марс.

План полета NASA на Марс

В документе выделяются два основных типа излучения опасных высокоэнергетических частиц: космические лучи (SEP) от нашего Солнца и межзвездное излучение (GCR) из-за пределов Солнечной системы.

Исследователи указывают на время, известное как "солнечный максимум", когда наше Солнце находится на самом высоком уровне активности, как на идеальное время для того, чтобы люди отправились на Марс.

"Расчеты ученых показывают, что можно было бы защитить космический корабль от энергичных частиц Солнца, потому что во время солнечного максимума наиболее опасные и энергичные частицы из далеких галактик отклоняются повышенной солнечной активностью", - объясняют ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Конструкторам космических кораблей нужно будет сосредоточиться на защите космонавтов от солнечных космических лучей – во время солнечного максимума губительное влияние от более смертоносной межзвездной радиации уменьшится.

Следующие солнечные максимумы припадут на 2030-е и 2050-е годы. Таким образом конструкторам нужно подготовиться к этому благоприятному времени, чтобы успеть доставить человека на Марс в относительно безопасный временной промежуток.

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