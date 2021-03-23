Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Также Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну на Starship в 2023 году.

В феврале эта частная космическая компания собрала около 850 миллионов долларов собственного капитала, и планирует развивать проект несмотря на то, что ее прототип ракеты Starship взорвался во время попытки посадки после испытательного запуска.

"SpaceX приземлит свои ракеты "Звездный корабль" на Марс задолго до 2030 года", - сообщил Маск.

Читайте также, прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке. Через 5 минут после старта корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.

Кроме того, амбициозная межзвездная ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX должна была отправиться в первый высотный полет. Пуск был отменен в связи с ошибкой на старте.

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