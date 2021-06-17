Частная американская компания Rocket Lab сумела выиграть контракт агенства NASA на постройку на разработку космических аппаратов, деятельность которых будет направлена на изучения солнечного ветра и его влияние на атмосферу и климат Красной планеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые разработки получили название Blue и Gold. Они будут основаны на спутниковой платформе Photon, аппараты планируется официально запустить в 2024 году с борта ракеты-носителя, которая будет предоставлена NASA. Миссия рассчитана на год.

Отмечается, что после 11-месячного межпланетного полета два аппарата выйдут на эллиптические орбиты вокруг Марса и проведут годичную основную научную миссию. Миссия ESCAPADE является перспективным проектом в рамках программы Малых инновационных планетарных исследовательских миссий.

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Кроме того, вертолет NASA Ingenuity совершил свой первый полет в одну сторону. До этого летательный аппарат действовал как почтовый голубь, постоянно возвращаясь к исходной точке, как только он достиг конечного маршрута, вертолет поднялся до рекордной высоты в 10 метров, чтобы сделать снимки местности вокруг.

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