В Мексике нашли расчлененные тела супружеской пары лесбиянок, проживавших в США. Об этом сообщает издание New York Post.

Тела Хулиссы Рамирес и Нохеми Медины Мартинес были найдены в 16 января в черных мешках для мусора на обочине дороги. Перед смертью их жестоко пытали, а потом застрелили.

Обе женщины были уроженками Мексики, но постоянно в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Они приехали в город Сьюдад-Хуарес, чтобы навестить родственников.

У пары, которая расписалась 20 июля 2021 года, было трое маленьких детей (две девочки и мальчик), которые остались сиротами.

Убийство девушек вызвало резкую реакцию со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Они полагают, что причиной жестокого убийства стала нетрадиционная сексуальная ориентация жертв.

Как сообщает испаноязычная газеты El Diario только с начала этого года в Сьюдад-Хуаресе полиция расследует убийства 11 женщин и более 50 мужчин.

Напомним, что под Киевом задержали дуэт вербовщиц, которые отправляли эскортниц в Турцию.