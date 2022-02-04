В Одесской области мать поила младенца самогоном из бутылочки (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В селе Исаево Березовского района мать поила ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, самогоном из бутылочки. Мальчик перестал набирать вес, именно на это обратили внимание медики.
Об этом сообщили в местном Телеграмме-канале.
"Я никак не могла этого сделать. Водка была в чашке, я ее не понюхала, перелила в бутылочку. Я сделала это случайно", - заверила мать.
Врачи говорят, что ребенок находился в запущенном состоянии. На теле - дерматит.
По словам матери, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет старше.
Он приютил ее с братом еще после интерната. Соседи говорят, что именно последний может быть настоящим отцом ребенка.
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Кроме того, в Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица.
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