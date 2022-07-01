Україна отримала 446,8 млн євро від Світового банку [ Редагувати ]
Україна отримала від Світового банку кредит в розмірі 446,8 млн євро, з них 424,6 млн євро - з гарантією від Великої Британії. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.
Виділена сума є частиною загального пакету фінансової допомоги від Світового банку для України у розмірі $4 млрд. Кошти підуть на виплати зарплат українських державних і муніципальних службовців, а також працівників соціальної сфери.
Цей проект профінансували Велика Британія, Нідерланди, Литва, Латвія, Італія та Данія.
Нагадаємо, що 29 червня Україна отримала від США $1,3 млрд грантової допомоги в рамках прямої бюджетної підтримки в розмірі $7,5 млрд. 8 червня Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.
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