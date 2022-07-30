Було за опівніч, як в Миколаєві почали лунати гучні вибухи

Одна людина загинула і ще шість поранених в результаті чергового нічного обстрілу Миколаєва. Ворог продовжує тероризувати місто. Цього разу випустив із десяток ракет, знову поціливши у мирні квартали. У військовій комендатурі, повідомили - росіяни стріляли з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" з окупованої території Херсонщини. Докладніше - розкажуть наші кореспонденти.

Було за опівніч як в Миколаєві почали лунати гучні вибухи - й одразу в різних районах. І не забарилися перші дзвінки про допомогу до відповідних служб.

Сергій Холявко, заступник начальника оперативно-координаційного центру Гу ДСНС України в Миколаївській обл.:

30 липня о третій ночі внаслідок ракетного обстрілу одного зі спальних районів постраждав п'ятиповерховий житловий будинок. Частково були пошкоджені конструктивні елементи будівлі та виникла пожежа на першому поверсі на площі 10 кв. м.

Рятувальники гасили вогонь, і водночас допомагали мешканцям будинку вибратися з вогняної пастки. Вхідні двері деяких квартир були заблоковані через вибухову хвилю. Потужність цього прильоту відчули на собі й мешканці навколишніх багатоповерхівок.

Володимир, мешканець сусіднього будинку:

Я в окно увидел как салют. Сильно большой разброс был огоньков. От взрыва. Как раз в этом районе.

Навкруги повалені дерева, побиті автівки, дерев'яні уламки та скло. Люди намагаються хоч якось прибрати наслідки руйнувань в оселях. Коли від вибухів вночі прокинулася Людмила Ніконорівна - балкону та вікон в неї вже не було. На ногах залишилися невеликі садна. А от сусіди, каже, травмувалися більше.

Людмила, мешканка обстріляного будинку:

У женщины в глаз попало. Ударило. А трое мужчин у нас серьезно пострадали. Один очень пострадал. Все лицо и ранений по телу много. Его обработали, в больницу свозили, привезли.

Пані Олена евакуювалася до Миколаєва. Але тепер жити й тут не зможуть. Квартиру геть розтрощило.

Олена, переселенка з окупованого Баштанського району:

В мене точно так в домі все розрушено. Це моїх дітей квартира. Ми сподівалися, хоч це видержить, бо нам і в селі немає де жить. Самі сильні. Головне, що всі ми живі.

А ось в іншому спальному районі загинула жінка. Просто у своєму ліжку. На дах впала частина ракети, пробила декілька поверхів.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Завжди частина, так званий розгінний блок цього снаряду, коли від'єднується, він у свободному падінні, як кажуть, на кого Бог пошле. Цього разу послав на цю людину нещасну. Цей розгінний блок важить 750 кг. Він зазвичай пробиває чотири перекриття.

Загалом по місту цієї ночі випустили близько 10 ракет. Одна з них влучила в дитячий майданчик.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Це новий рівень небезпеки. Якщо раніше ворог постійно казав, що вони борються з хунтою, зі ЗСУ, а зараз ми спостерігаємо, що вони воюють з українським народом. В першу чергу.

Ранкові обстріли в Миколаєві змінилися на нічні. Тактика інша, а мета та сама - зазначають у військовій адміністрації. Населення тероризують, аби залякати та зламати волю українського народу до супротиву.