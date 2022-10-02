Лікарі попередили про "модну" звичку, яка може призвести до раку [ Редагувати ]
Раціон з великою кількістю продуктів із цукрозамінником може стати причиною розвитку серйозних захворювань. Про це попереджають лікарі з Університету Південної Каліфорнії.
Вчені провели експеримент на гризунах. Молодим щурам давали кілька видів цукрозамінника. Спостереження показали, що продукт провокував порушення пам'яті та зміни в галузях мозку.
Також підсолоджувач впливає на метаболізм. Процес може призвести до розвитку цукрового діабету та інших захворювань.
Фахівці назвали види добавок, які можуть зашкодити організму:
- Сахарин - організм його не засвоює. Постійне вживання підвищує ризик розвитку раку.
- Аспартам - у великих кількостях присутні в низькокалорійних напоях. Його категорично не можна додавати до чаю. Тривале вживання аспартаму збільшує ризик розвитку раку печінки та легень, а також веде до пошкодження мозку.
- Цикламат - заборонений у кількох країнах. Викликає ниркову недостатність.
- Ацесульфам калію - вважається канцерогеном. Часто присутній у газованих напоях.
- Ксиліт - дуже калорійна добавка. Може спричинити збій в обміні речовин.
Якщо у складі продукту є дані добавки, варто зробити інший вибір.
"Подробиці" вже писали про те, чим небезпечні цукрозамінники.
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