Раціон з великою кількістю продуктів із цукрозамінником може стати причиною розвитку серйозних захворювань. Про це попереджають лікарі з Університету Південної Каліфорнії.

Вчені провели експеримент на гризунах. Молодим щурам давали кілька видів цукрозамінника. Спостереження показали, що продукт провокував порушення пам'яті та зміни в галузях мозку.

Також підсолоджувач впливає на метаболізм. Процес може призвести до розвитку цукрового діабету та інших захворювань.

Фахівці назвали види добавок, які можуть зашкодити організму:

Сахарин - організм його не засвоює. Постійне вживання підвищує ризик розвитку раку.

Аспартам - у великих кількостях присутні в низькокалорійних напоях. Його категорично не можна додавати до чаю. Тривале вживання аспартаму збільшує ризик розвитку раку печінки та легень, а також веде до пошкодження мозку.

Цикламат - заборонений у кількох країнах. Викликає ниркову недостатність.

Ацесульфам калію - вважається канцерогеном. Часто присутній у газованих напоях.

Ксиліт - дуже калорійна добавка. Може спричинити збій в обміні речовин.

Якщо у складі продукту є дані добавки, варто зробити інший вибір.

"Подробиці" вже писали про те, чим небезпечні цукрозамінники.