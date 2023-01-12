Вчені назвали найкорисніший сік [ Редагувати ]
Відновити сили та підвищити імунітет найліпше допомагає гранатовий сік, який краще готувати самостійно. Про це повідомили лікарі-дієтологи.
Гранатовий сік у всі часи вважався найкориснішим. Він містить велику кількість антиоксидантів та антоціанів - активних речовин, що підтримують імунну відповідь. Це природний імуномодулятор. Також гранатовий сік покращує роботу кишківника, де виробляється 80 відсотків клітин, необхідних для імунної відповіді.
За словами дієтологів, вживання гранатового соку надає сили, викликає відчуття припливу енергії. У деяких випадках цей ефект буває пов'язаний з підвищенням рівня гемоглобіну в крові.
Гранатовий сік піднімає рівень гемоглобіну в крові та допомагає в лікуванні залізодефіцитної анемії - вона часто виявляється у людей, які скаржаться на відсутність сил. Це відбувається за рахунок вітаміну С, терпенів, міді та заліза у його складі.
Крім того, гранатовий сік містить поліненасичені жирні кислоти та жиророзчинні вітаміни.
У гранатовому соку містяться жиророзчинні вітаміни D, E і K, а також Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, нехай і в невеликій кількості.
Користь гранатового соку буде дворазовою, якщо вживати його впродовж півгодини після приготування.
При покупці напою слід уважно поставитись до його складу. Дієтологи рекомендують віддавати перевагу продукції, яка містить лише гранатовий сік і воду, без цукру та інших консервантів.
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