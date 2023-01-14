Президент України Володимир Зеленський 24 лютого 2023 року, у річницю збройного вторгнення російських військ в Україну, планує приїхати до Нью-Йорка для виступу на засіданні Генасамблеї ООН. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Наш президент хотів би приїхати, має бажання чи намір приїхати... але досі питання, чи дозволить ситуація з безпекою йому приїхати.

Дипломат наголосила, що, за даними української розвідки, у лютому росія планує "дуже серйозний наступ". Цей чинник ускладнює планування візиту президента.

22 грудня Володимир Зеленський виступив у Конгресі США у Вашингтоні після зустрічі з американським президентом Джо Байденом. Тоді він уперше після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року залишив країну.