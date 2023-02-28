У Підмосков'ї поруч з об'єктом "Газпрому" впав безпілотник (фото) [ Редагувати ]
У селі Габастово Коломенського району Московської області за 100 метрів від газової компресорної станції, яка належить "Газпрому", впав безпілотник. Про це повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.
По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает.
Звідки прилетів і кому належав безпілотник, наразі невідомо. Внаслідок падіння вибуху не було. Постраждалих та руйнувань на землі немає. На місці події працюють сапери та співробітники оперативних служб.
За даними російських Telegram-каналів, безпілотник був моделі UJ-22 Airborne, який виробляє українська компанія "Укрджет". Дальність його польоту - 800 км, швидкість - 130-140 км/год. Вантажопідйомність - до 20 кг. Це 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.
Джерела зазначають, що у дрона, можливо, закінчилося паливо, апарат втратив висоту, зачепився за дерева, пошкодив крило та впав.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 28 лютого, у російському Туапсе сталася пожежа на нафтобазі "роснафти". Місцеві жителі скаржилися на вибухи, а в мережі заявили про "атаку українських безпілотників".
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