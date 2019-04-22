Послы G7 высказались по поводу результатов выборов в Украине [ Редактировать ]
Послы стран Большой семерки поздравляют Владимира Зеленского с победой на выборах, сообщает "Европейская правда".
"Послы стран Большой семерки поздравляют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - сказали дипломаты в заявлении, опубликованном в Twitter.
"Мы высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов за создание правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса", - отметили в G7.
Послы стран Большой семерки также "признают прогресс, достигнутый за время президентства Петра Порошенко".
"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать выбранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - говорится в заявлении.
Заява послів G7 pic.twitter.com/S28r1v98h3— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 квітня 2019 р.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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