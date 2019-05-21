Если вы решили купить загородное жилье под Киевом, устав от напряженного ритма мегаполиса, его суеты и шума, если хотите жить в живописном, чистом и тихом месте, где сочетаются европейский комфорт проживания и полная гармония с природой, то проект нового жилого комплекса новостроек в Броварах "Квартал Аллей" - оптимальный выбор для вас.

Удобная локация новостроек в Броварах "Квартал Аллей"

Данный ЖК собирает все больше отзывов на строительных порталах, привлекая внимание инвесторов. Жилой комплекс расположен в экологически чистом и тихом районе города-сателлита Киева. Бровары располагаются относительно недалеко от столицы. Соединяются эти города комфортным скоростным Броварским шоссе. Расстояние от остановки общественного транспорта, находящейся рядом с ЖК, до ближайшей станции киевского метрополитена можно преодолеть всего за 15-20 минут.

Удобство расположения жилого комплекса обусловлено еще и тем, что Бровары - достаточно развитый город, что нетипично для пригорода. В непосредственной близости от новостроек находятся все необходимые объекты социального значения, позволяющие сделать жизнь комфортной и удобной.

Преимущества новостроек в Броварах "Квартал Аллей"

Новостройки в Броварах "Квартал Аллей", как сообщают на форумах, - это практически самостоятельный "город в городе", разработанный в едином архитектурном стиле.

Удобная транспортная доступность. Дорога в Киев от новостроек Броваров "Квартал Аллей" занимает относительно небольшое время, что удобно для тех, кто работает в столице.

Чистая экология. Недалеко от новостроек в Броварах "Квартал Аллей", как рассказывают в отзывах заинтересованные инвесторы, находятся прекрасный парк и сосновый лес, а сама территория жилого комплекса засажена деревьями, кустарниками и имеет оригинальный ландшафтный дизайн. Что может быть лучше, чем жить в экологически чистом месте в тесном контакте с живой природой? В этом чудесном современном микрорайоне вы сможете просыпаться не от гула машин, а от пения птиц, а свежий воздух с хвойным ароматом соснового леса наполнит вас энергией и позитивом.

Полноценная внутренняя инфраструктура комплекса предусматривает строительство детского сада, школы, медицинского центра, стадиона, магазинов и кафе, дополняя и без того хорошо развитый город.

Современный паркинг: будущие жильцы новостроек Броваров "Квартал Аллей", имеющие собственный транспорт, смогут его оставлять на охраняемой территории крытого наземного многоуровневого паркинга, в котором будут предусмотрены паркоместа с зарядными станциями для экологически чистых электрокаров.

Благоустроенная территория. В ЖК предусмотрены озелененные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, асфальтированные подъездные пути, освещенная территория, велосипедные дорожки. Атмосфера, которую создает обустройство территории комплекса, располагает к активному отдыху и приятному времяпровождению.

Безопасность: дворовое пространство между новостройками Броваров "Квартал Аллей" спроектировано закрытым и разгруженным от автомобилей за счет наличия паркинга.

Современная архитектура. Авторские дизайнерские проекты домов обеспечивают каскадную этажность, респектабельные фойе, современные лифты и разнообразие одно- и двухуровневых планировок квартир.

Высокое качество строительства. При возведении новостроек в Броварах "Квартал Аллей" застройщик использует высококачественные материалы и энергоэффективные технологии, придерживается современных трендов в отделке фасадов домов. Стены зданий выкладываются из керамического кирпича и утепляются безопасной для здоровья минеральной ватой, а также стеклопакетами европейского качества, а за счет собственной котельной можно рационально использовать теплоресурсы.

Приобретая квартиру в данном ЖК, вы получите комфортное жилье со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.

Купить квартиру в одной из новостроек Броваров "Квартал Аллей" - означает обеспечить вам и вашим близким комфортное и достойное проживание за городом на свежем воздухе, всего в пяти минутах ходьбы от соснового леса и благоустроенного парка, практически в центре города и в пятнадцати минутах езды от Киева.