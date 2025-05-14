Роберт Де Ніро отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю [ Редагувати ]
13 травня у місті Канни (Франція) відкрився 78-й кінофестиваль. Конкурсне журі очолила французька актриса Жюльєтт Бінош. Кіноогляд розпочався з драми "Виїхати одного разу" режисера Амелі Боннен. Конкурс триватиме до 24 травня, на ньому буде представлено 22 картини.
Американський актор Роберт Де Ніро отримав нагороду "Золота пальмова гілка" на Каннському кінофестивалі. Трофей за загальний внесок у кінематограф актору вручив Леонардо Ді Капріо, який знімався з ним у "Вбивцях квіткової повні" та "Житті цього хлопця".
Квентін Тарантіно у Каннах
Під час промови на церемонії вручення Роберт Де Ніро розкритикував президента США Дональда Трампа та його пропозицію запровадити мито на будь-які фільми, зроблені за кордоном.
"Ви не можете призначити ціну на творчість, але, очевидно, ви можете призначити мито на неї... Звичайно, це неприйнятно", - сказав актор і закликав "діяти прямо зараз", "організовуватися" і "протестувати".
Члени журі основного конкурсу Жюльєтт Бінош, Джеремі Стронг та Холлі Беррі
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