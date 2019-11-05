Почему нельзя венчаться в субботу [ Редактировать ]
Люди все чаще решают связать себя узами брака и принять Таинство венчания. Венчание - это великое церковное Таинство, через которое супруги получают Благодать Божию.
Венчание в церкви не совершается по вторникам и четвергам, потому что предстоящая ночь - постная. По этой же причине не совершается венчание в субботу, ибо эта ночь на воскресенье посвящена Богу.
Также, таинство брака не совершается в Великопостный период, начиная с мясопустной субботы.
Ранее сообщалось о том, можно ли жениться в 2020 году.
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