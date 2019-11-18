У Парижі активізувалися "жовті жилети" [ Редактировать ]
У Парижі з нагоди першої річниці від початку протестів "жовтих жилетів" кілька десятків мітингувальників влаштували акцію у фешенебельному універмазі - Галереї Лафаєт. Учасники заходу вигукували гасла проти "суспільства споживачів".
Згодом поліція витіснили активістів із будівлі. Протести почалися в суботу. Щоправда, серед мирних демонстрантів - були і агресивно налаштовані. Вони підпалювали контейнери для сміття, скутери та автомобілі, трощили вітрини і автобусні зупинки. Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.
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