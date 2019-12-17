Во вторник, 17 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $193.74. За неделю курс упал на $460.61.

Теперь за монету предлагают $6737.86.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $127.85;

$127.85; Litecoin $38.89

$38.89 Bitcoin Cash $185.57.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.