Курс биткоина неожиданно "рухнул" [ Редактировать ]
Биткоин
Во вторник, 17 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $193.74. За неделю курс упал на $460.61.
Теперь за монету предлагают $6737.86.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $127.85;
- Litecoin $38.89
- Bitcoin Cash $185.57.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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