Главные новости: что произошло 19 февраля [ Редактировать ]
Главные новости / Фото: pixabay
В Украине за последние сутки произошло много важных событий. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за среду, 19 февраля.
Украина
- За украинцами в Ухане вылетел самолет.
- В Раде исключили проведение "аграрной ночи".
- Зеленский решил созвать коллегию врачей. Они проанализируют медицинскую реформу.
- В Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек.
- Генеральная ассамблея ООН анонсировала пленарное заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины.
- В Одессе по тревоге взлетел истребитель.
- На борт самолета не пустили четырех украинцев в Китае.
- Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.
Мир
- В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета.
- В Сингапуре зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом.
- В Иране от коронавируса скончались два человека.
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