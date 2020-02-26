Покупка недвижимости: в Минэкономики назвали причину роста цен [ Редактировать ]
В последнее время украинцы шокированы резким ростом цен на жилье на первичном рынке. Если сравнивать с прошлым годом, цены на недвижимость в январе 2020 года выросли на 7,9% по отношению к аналогичному периоду. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, цены на жилье в течение 2019 года активно росли, "что стало отражением роста активности украинцев на рынке недвижимости на фоне существенных ревальвационных процессов, которые "удешевили" жилую недвижимость".
Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.
Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.
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