В последнее время украинцы шокированы резким ростом цен на жилье на первичном рынке. Если сравнивать с прошлым годом, цены на недвижимость в январе 2020 года выросли на 7,9% по отношению к аналогичному периоду. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, цены на жилье в течение 2019 года активно росли, "что стало отражением роста активности украинцев на рынке недвижимости на фоне существенных ревальвационных процессов, которые "удешевили" жилую недвижимость".

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.