Фракція "Слуга народу" розглядає кадрові питання в Уряді [ Редактировать ]
У Верховній Раді триває засідання фракції "Слуга народу". На порядку денному - кадрові питання в уряді.
Наша кореспондентка Лариса Зубенко працює біля парламенту й готова повідомити всі деталі наживо.
Добрий вечір, Наталіє. Засідання фракції "Слуга народу" триває. Півгодини тому до Ради приїхав Президент. Він бере участь у засіданні фракції. Журналістів всередину не пускають. Єдиний нардеп, якого ми зустріли, - Олександр Дубінський. Він припускає, що Олексій Гончарук завтра піде у відставку. А замість нього може бути призначений Денис Шмигаль, нинішній віце-прем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій.
Олександр Дубінський, народний депутат, "Слуга народу":
Написав пан Гончарук заявку про відставку. Я знаю, буду відвертим, що він її написав. Зараз президент нам цю заяву представить, заслухають депутатів - чи вони підтримають цю заявку і відставку прем'єр-міністра, а потім буде обговорення. Ви зрозумієте, що якщо прем'єр-міністр написав заявку "за власним бажанням", то у відставку автоматом відправляється весь Кабмін. Після відправлення Кабміну у відставку мають бути перезавантаження. Тобто, не тільки відставка, але й призначення, мають бути обговорення кандидатур міністрів, які можуть бути замінені тими міністрами, які вибудуть в результаті ротації. Я думаю, президент приїде на фракцію саме з переліком цих кандидатур - кого звільнять, кого залишать, яких нових людей заведуть і на які посади.
Дубінський також припустив, що з посади піде ще й міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Упевнений, вона не впоралась із ситуацією з коронавірусом в Україні. Дубінський нагадав, що нардепи вже зібрали підписи щодо висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці. На думку нардепа, завтра буде гаряче й може змінитися чимало прізвищ у міністерствах і силових структурах. За нашою інформацією, засідання триває.
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