Главные новости 16 марта: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Новости/ Фото: Pixabay
В понедельник, 16 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- В Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусом. Еще два случая подтвердились в Киеве. Таким образом, в Украине всего подтверждено 7 случаев заболевания.
- Украина закрыла границу для иностранцев.
- Украинцы застряли в Египте. Египет закрывает авиасообщение: у украинцев есть 3 дня, чтобы вернуться домой.
- В США получат экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
- Украина переходит в режим чрезвычайной ситуации. В других городах Украины также массово объявили чрезвычайное положение.
- В Украине вылечился от коронавируса первый человек.
- Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.
- Стоимость нефти упала до новых минимумов.
- Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом.
- Убийство Гандзюк: подозреваемого экстрадировали в Украину.
- Зеленский собрал олигархов на срочное заседание.
- В Украине от коронавируса умер второй человек.
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