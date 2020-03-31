В Україні 28 людей притягли до відповідальності за поширення чуток про коронавірус [ Редактировать ]
СБУ викрила майже вісімдесят осіб, які поширювали фейки про коронавірус. А також заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот.
За даними правоохоронців, четверо інтернет-агітаторів зі Львова, Одеси, Дніпра та Херсона діяли за вказівкою Росії. Проти них відкрили кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Ще 28 людей уже притягли до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток.
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