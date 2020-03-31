СБУ викрила майже вісімдесят осіб, які поширювали фейки про коронавірус

СБУ викрила майже вісімдесят осіб, які поширювали фейки про коронавірус. А також заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот.

За даними правоохоронців, четверо інтернет-агітаторів зі Львова, Одеси, Дніпра та Херсона діяли за вказівкою Росії. Проти них відкрили кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ще 28 людей уже притягли до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток.