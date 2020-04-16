Чистый четверг: красивые поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
16 апреля в Украине празднуют большой праздник - Чистый четверг - первый из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие". Поздравьте своих близких с этим светлым праздником, а мы собрали для вас красивые слова в стихах, картинках и прозе.
В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас ангел светлый,
С Четвергом вас, днем приветным.
Перед пятницей страстною
Отмолить и смыть грехи бы,
Заодно обиды смоем
Да еще с души ушибы!
Редко жизнь макушку гладит,
А судить - не наше дело,
Ведь с судьбою нам не сладить,
От грехов страдает тело!
Как ручей течет молитва.
... Пасха - это ведь итог!
Ради Бога жить - как битва,
Устоять чтоб каждый смог
Все грехи сегодня смоем -
Да пребудет чистота!
Жизнь по-новому построим,
С белого начнем листа.
Все искрится пусть сегодня,
Все сияет, все блестит!
С верою в душе спокойней,
Пусть нас Бог за все простит.
С позволения Господня,
Можно чиститься сегодня!
Чистим мысли от дурного,
Чистим душу для благого,
Моем руки и лицо,
Моем комнату, крыльцо.
Пусть порядок в доме будет
И никто вас не осудит,
Доброты вам и везенья,
Мира, счастья, настроенья.
***
С очищеньем, с чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.
В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.
***
Давайте смоем все плохое
Водою чистою с себя.
И выметем с души метлою
Обиды, что по ней скрепят.
Желаю Вам чистейших мыслей
И радостных погожих дней.
Богатств чтобы было не исчислить,
Успех придет пусть поскорей.
Читайте также, что обязательно нужно сделать в Чистый четверг. А также мы писали о запретах этого дня.
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