16 апреля в Украине празднуют большой праздник - Чистый четверг - первый из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие". Поздравьте своих близких с этим светлым праздником, а мы собрали для вас красивые слова в стихах, картинках и прозе.

В день, что Чистым величают,

Вас сердечно поздравляю.

Пусть хранит вас ангел светлый,

С Четвергом вас, днем приветным.

Перед пятницей страстною

Отмолить и смыть грехи бы,

Заодно обиды смоем

Да еще с души ушибы!

Редко жизнь макушку гладит,

А судить - не наше дело,

Ведь с судьбою нам не сладить,

От грехов страдает тело!

Как ручей течет молитва.

... Пасха - это ведь итог!

Ради Бога жить - как битва,

Устоять чтоб каждый смог

Все грехи сегодня смоем -

Да пребудет чистота!

Жизнь по-новому построим,

С белого начнем листа.



Все искрится пусть сегодня,

Все сияет, все блестит!

С верою в душе спокойней,

Пусть нас Бог за все простит.

С позволения Господня,

Можно чиститься сегодня!

Чистим мысли от дурного,

Чистим душу для благого,

Моем руки и лицо,

Моем комнату, крыльцо.

Пусть порядок в доме будет

И никто вас не осудит,

Доброты вам и везенья,

Мира, счастья, настроенья.

***

С очищеньем, с чистым четвергом,

С помыслами чистыми и с миром.

Пусть плохое все уходит прочь,

Чтоб его волной до капли смыло.

В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

***

Давайте смоем все плохое

Водою чистою с себя.

И выметем с души метлою

Обиды, что по ней скрепят.



Желаю Вам чистейших мыслей

И радостных погожих дней.

Богатств чтобы было не исчислить,

Успех придет пусть поскорей.

Читайте также, что обязательно нужно сделать в Чистый четверг. А также мы писали о запретах этого дня.