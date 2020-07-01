Свекла - очень полезный овощ, богатый разнообразными микро- и макроэлементами. Этот корнеплод широко используется в кулинарии, медицине и имеет множество вариантов применения. Об этом говорит специалист по питанию Екатерина Зажицкая.

Свекольный сок используется для лечения и профилактики заболеваний, связанных с печенью, почками, желчным и мочевым пузырём, лимфатической системой.

фото: pixabay

Употребление свекольного сока помогает очень хорошо очистить кровь.

Свежевыжатый сок свеклы содержит много железа, которое нужно для:

полноценного кроветворения

профилактики анемии

повышения уровня глюкозы в крови

нормализации артериального и внутричерепного давления

Свекольный сок очень благотворно влияет на состояние кожи. Благодаря ему выравнивается рельеф и улучшается цвет лица.

фото: pixabay

Также, свекольный сок благотворно влияет на иммунитет и помогает быстрее восстанавливаться организму после болезни.

При приёме фрэша из свеклы вырабатывается серотонин, который положительно действует на психоэмоциональную среду человека и помогает избавиться от бессонниц.

фото: pixabay

В составе напитка много йода, а он нужен для профилактики и лечения недугов, связанных с щитовидкой и всей эндокринной системой.

Благодаря содержанию пищевых нитратов, которые перерабатываются в оксид азота, этот напиток способствует:

расширению сосудов

улучшению кровотока

снижению давления и повышению эффективности любых физических нагрузок

А также, бетаин, который содержится в свекле, помогает организму лучше усваивать белок, что так важно для поддержания мышц в тонусе.

Ещё несколько явных плюсов свекольного сока для коррекции фигуры - улучшение обмена веществ и пищеварения в целом, снижение уровня холестерина.

фото: pixabay

Для тех, кому напиток не по вкусу, рекомендую добавлять к нему апельсиновый или морковный соки в пропорции 1/4.

Но важно отметить: свекольный сок противопоказан при:

мочекаменной болезни,

низком давлении и повышенном уровне сахара в крови

Как рассказывает фитнес-тренер, консультант по питанию Шигонцева Тома - обязательно нужно отстаивать свекольный сок 2-3 часа в холодильнике перед употреблением.

фото:pixabay

Вред свекольного сока

При употреблении свекольного сока стоит проконсультироваться с врачом, так как возможно проявление аллергических реакций. Поэтому ввод этого продукта следует проводить осторожно.

Помимо этого, сок из свеклы противопоказан людям с:

непереносимостью свеклы

гипотоникам

людям с болезнью 12-перстной кишки и желудка

Как приготовить свекольный сок в домашних условиях

фото: pixabay

Чтобы свекольный сок получился качественным и максимально полезным, нужно ответственно отнестись к выбору продукта для его изготовления.

Хорошая свекла должна быть упругой, бордового, красного или фиолетового цвета. Плоды стоит выбирать до 12 см в диаметре. При разрезе на свекле не должно быть вкраплений белого и черного цвета, поскольку это признак порчи свеклы. А наличие зеленых отростков будет свидетельствовать о молодости овоща, а значит и о его сочности. Перед применением продукт хорошо промывается и очищается от кожуры.

Для того, чтобы сок быстро не испортился и не потерял свои полезные свойства, его помещают в холодильник, где он должен отстояться. Его свойства в это время набирают максимальную силу.

Время хранения не должно превышать 12 часов.

фото: pixabay

Рецепт свекольного сока

Для приготовления сока понадобиться 1 средняя свекла.

Перед приготовления сока хорошенько промойте корнеплод, очистите его от кожуры. Нарежьте на средние кусочки и погрузите в соковыжималку.

Далее, поставьте свежевыжатый сок в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоялся, после этого ароматный свекольный сок готов к употреблению.

Напомним, ранее мы писали о самом вредном напитке, который портит фигуру, а также - какие смузи помогут сохранить стройную фигуру.

Читайте также, какой алкоголь вреден для здоровья в жару и, какой суп очень опасен для организма человека.