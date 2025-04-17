Велика Британія випробувала нову зброю спрямованої енергії (ОНЕ), яку розробило Міноборони Королівства разом із промисловою групою Thales UK, яка випускає електроніку для військового та авіакосмічного застосування.

Під час випробувань за допомогою новітньої зброї, яку назвали RapidDestroyer, було відстежено та знищено понад 100 безпілотників.

Випробування проходили на полігоні в Західному Уельсі і стали найбільшими на сьогоднішній день навчаннями боротьби з роєм безпілотників, проведеними британською армією.

Новітня зброя збиває БПЛА за допомогою високочастотних радіохвиль - вони пошкоджують електронні компоненти всередині дронів, через що ті виходять з ладу.

Системи ОНЕ діють на відстані до 1 км та ефективні проти загроз, які неможливо придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Уряд Великої Британії інвестував понад 40 млн фунтів стерлінгів у дослідження та розробки в галузі радіочастотної зброї.

Розробку називають економічно вигідним доповненням до традиційних систем ППО на основі ракет: вартість одного пострілу не перевищує 10 пенсів. Нова зброя може працювати безперервно, поки підключена до джерела живлення.

Раніше Британія провела випробування лазерної зброї DragonFire.