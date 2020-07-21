Захват заложников в Луцке: террорист дал интервью [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в Луцке уже 11 час Максим Кривош держит в заложниках автобус с людьми. Террорист дал интервью львовскому телеканалу NTA.
Так, захватчик автобуса утверждает, что если власти выполнят его требования, "все будет нормально". А пока "ни один г...дон" не идет навстречу его запросам.
Террорист сообщил, что заложники чувствуют себя плохо. В автобусе один человек ранен, также есть ребенок и беременная женщина.
Кривош заявил, что хочет видеть больше телекамер и готов пустить журналистов ближе к автобусу.
Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов. Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус. Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников". Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео. Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе. Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк. Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.
Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.
Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.
Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.
Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста
По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
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