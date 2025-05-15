Американська модель та співачка, дочка президента США Дональда Трампа Тіффані народила дитину. Про це вона повідомила у соцмережах.

Хлопчика назвали Олександр Трамп Булос, це одинадцятий онук американського президента.

Батько дитини - 28-річний мільярдер Майкл Булос, за якого молодша дочка Трампа вийшла заміж у листопаді 2022 року. Майкл Булос - син заможного вихідця з Лівану, який володіє бізнесом у Нігерії.

Про вагітність Тіффані Трамп повідомив у жовтні 2024 року під час виступу з промовою у Детроїтському економічному клубі.

31-річна Тіффані народилася у шлюбі Дональда Трампа з актрисою Марлою Мейплз, який тривав з 1993 по 1999-й рік. У неї ще є четверо зведених братів і сестер: Дональд Трамп-молодший, Іванка, Ерік і Беррон.

Читайте також Стала відома причина смерті першої дружини Трампа

Влітку 2019 року Трамп став дідусем вдесяте - у його сина Еріка та невістки Лари народилася донька Кароліна Дороті. Загалом політик має п'ятьох дітей від трьох дружин.

Нагадаємо, гольфіст Тайгер Вудс закрутив роман з колишньою невісткою Трампа - ексдружиною Трампа-молдшого.