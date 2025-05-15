У Трампа народився одинадцятий онук [ Редагувати ]
Американська модель та співачка, дочка президента США Дональда Трампа Тіффані народила дитину. Про це вона повідомила у соцмережах.
Хлопчика назвали Олександр Трамп Булос, це одинадцятий онук американського президента.
Батько дитини - 28-річний мільярдер Майкл Булос, за якого молодша дочка Трампа вийшла заміж у листопаді 2022 року. Майкл Булос - син заможного вихідця з Лівану, який володіє бізнесом у Нігерії.
Про вагітність Тіффані Трамп повідомив у жовтні 2024 року під час виступу з промовою у Детроїтському економічному клубі.
31-річна Тіффані народилася у шлюбі Дональда Трампа з актрисою Марлою Мейплз, який тривав з 1993 по 1999-й рік. У неї ще є четверо зведених братів і сестер: Дональд Трамп-молодший, Іванка, Ерік і Беррон.
Влітку 2019 року Трамп став дідусем вдесяте - у його сина Еріка та невістки Лари народилася донька Кароліна Дороті. Загалом політик має п'ятьох дітей від трьох дружин.
Нагадаємо, гольфіст Тайгер Вудс закрутив роман з колишньою невісткою Трампа - ексдружиною Трампа-молдшого.
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