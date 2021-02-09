Гучний скандал на Черкащині. У містечку Городище чоловік звинуватив у катуванні двох поліцейських. Правоохоронці затримали його, аби перевірити на причетність до крадіжки. І вже у відділку начебто почали Вибивати зізнання. Цією справою вже займається ДБР. Подробиці - у Станіслава Кухарчука.

Рудий охоронець Джесі щосили намагається захистити вхід у двір. Без команди сторонніх усередину не пускає. Але минулої п'ятниці цього вірного захисника біля Віталія не було.

Це били шлангою від вогнегасника, ну і стільцем там попадало, ногами - це вже трохи посходило.

У Віталія синці, забої, поламана щелепа та вибиті чотири зуби. Так із чоловіка "вибивали" зізнання в крадіжці в Городищенському райвідділі поліції. Як раніше судимого, його привезли туди, щоб перевірити на причетність до злочину. Та били не вони, каже Віталій. Оперативники на кілька годин від'їхали з відділку, і "до діла взялися їхні колеги".

Віталій Бердник, потерпілий:

Мене забрали в вісім годин, а вони приїхали в 12 ночі у міліції, а я в міліції там сиджу - приїхав начальник міліції і каже - це капєц, ну побачив мене. Вони мене вмили і посадили в машину до начальника міліції і я поїхав із ним сюди додому і предлагали гроші, все. Щоб тільки заяву не писав.

Причетність Віталія до крадіжки правоохоронці так і не встановили. Щоб зняти побої, чоловік наступного дня звернувся до місцевої лікарні. Завданими травмами медики були вражені і викликали поліцію … з того самого відділення, де катували Віталія.

Олександр Прищепний, в. о. директора Городищенської районної лікарні:

Коли у лікаря є підозра насильницьких дій, повідомляється в правоохоронні органи. На 102 … у нас такий порядок.

Того ж дня за фактом катування вже в обласному управлінні поліції та ДБР відкрили кримінальне провадження проти своїх колег. Ці фотографії слідчі бюро зробили в кабінеті, де поліцейські знущались над чоловіком. Об його спину навіть зламали металевий стілець.

Ольга Чиканова, речниця ДБР:

Слідчі Ту ДБР у місті Києві сьомого лютого2021 року повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам поліції. Вони підозрюються у катуванні 28-річного громадянина за попередньою змовою групою осіб.

В обласному управлінні поліції вже повідомили, що цих дільничних сьогодні звільнили зі служби. Окрім них, на час перевірки, від виконання посадових обов'язків усунули ще чотирьох офіцерів, та замінили керівника. У самому Городищенському відділенні скандал із колегами не коментують.

Це малоприємна для всіх ситуація. - Чому? - Тому, що це малоприємно.

Якщо причетність до катування дільничних доведуть - їм загрожує позбавлення волі до десяти років.