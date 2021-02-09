Скандал на Черкащині: поліцейських звинуватили у катуваннях [ Редактировать ]
Гучний скандал на Черкащині. У містечку Городище чоловік звинуватив у катуванні двох поліцейських. Правоохоронці затримали його, аби перевірити на причетність до крадіжки. І вже у відділку начебто почали Вибивати зізнання. Цією справою вже займається ДБР. Подробиці - у Станіслава Кухарчука.
Рудий охоронець Джесі щосили намагається захистити вхід у двір. Без команди сторонніх усередину не пускає. Але минулої п'ятниці цього вірного захисника біля Віталія не було.
Це били шлангою від вогнегасника, ну і стільцем там попадало, ногами - це вже трохи посходило.
У Віталія синці, забої, поламана щелепа та вибиті чотири зуби. Так із чоловіка "вибивали" зізнання в крадіжці в Городищенському райвідділі поліції. Як раніше судимого, його привезли туди, щоб перевірити на причетність до злочину. Та били не вони, каже Віталій. Оперативники на кілька годин від'їхали з відділку, і "до діла взялися їхні колеги".
Віталій Бердник, потерпілий:
Мене забрали в вісім годин, а вони приїхали в 12 ночі у міліції, а я в міліції там сиджу - приїхав начальник міліції і каже - це капєц, ну побачив мене. Вони мене вмили і посадили в машину до начальника міліції і я поїхав із ним сюди додому і предлагали гроші, все. Щоб тільки заяву не писав.
Причетність Віталія до крадіжки правоохоронці так і не встановили. Щоб зняти побої, чоловік наступного дня звернувся до місцевої лікарні. Завданими травмами медики були вражені і викликали поліцію … з того самого відділення, де катували Віталія.
Олександр Прищепний, в. о. директора Городищенської районної лікарні:
Коли у лікаря є підозра насильницьких дій, повідомляється в правоохоронні органи. На 102 … у нас такий порядок.
Того ж дня за фактом катування вже в обласному управлінні поліції та ДБР відкрили кримінальне провадження проти своїх колег. Ці фотографії слідчі бюро зробили в кабінеті, де поліцейські знущались над чоловіком. Об його спину навіть зламали металевий стілець.
Ольга Чиканова, речниця ДБР:
Слідчі Ту ДБР у місті Києві сьомого лютого2021 року повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам поліції. Вони підозрюються у катуванні 28-річного громадянина за попередньою змовою групою осіб.
В обласному управлінні поліції вже повідомили, що цих дільничних сьогодні звільнили зі служби. Окрім них, на час перевірки, від виконання посадових обов'язків усунули ще чотирьох офіцерів, та замінили керівника. У самому Городищенському відділенні скандал із колегами не коментують.
Це малоприємна для всіх ситуація. - Чому? - Тому, що це малоприємно.
Якщо причетність до катування дільничних доведуть - їм загрожує позбавлення волі до десяти років.
по теме
Двох правоохоронців Городищенського відділу поліції місцевий житель звинуватив у катуванні. Ті затримали чоловіка, щоб перевірити його в причетності до крадіжки, а вже у відділенні силоміць почали "вибивати" в нього зізнання
В Україні вгамувати колекторів узялися народні депутати. Ще минулого тижня ухвалили законопроект у першому читанні
Люди вийшли на вулиці після затримання дев'ятирічної темношкірої дівчинки. Поліцейські закували дитину в кайданки та забризкали перцевим балончиком
Обмеження поширюються й на Олександра Лукашенка та його найближче оточення - всім заборонений в'їзд до ЄС, а рахунки у європейських банках заморожені
На Миколаївщині у селищі Доманівка син посварився з батьком і взявся за ніж - відрізав ніс, губи і частково статеві органи
Штовхав патрульних та хизувався своєю посадою - поліція спіймала за порушення ПДР заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. А під час спілкування виявилось - урядовець "Зе-команди" напідпитку