В Израиле разлив нефтепродуктов привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных. В Министерстве экологии страны заявили об экологическом бедствии, сообщает Euronews.

Так, в одном из морских заповедников огромный ущерб нанесен популяции рыб и черепах, также пострадали и другие обитатели моря. Добровольцы уже вышли на работы, однако несколько молодых людей попали в больницы после того, как надышались парами нефти.

Причина разлива нефтепродуктов пока неизвестна, хотя есть версия, что их могло выбросить на берег штормом.

Более того, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Экологи говорят о колоссальном ущербе. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.

Власти теперь займутся очисткой прибрежных вод, восстановлением условий для краснокнижных морских животных, которые пострадали вследствие разлива. Восстановление будет длится не один год.

Ранее сообщалось, что из тонущего судна в Одессе разливаются нефтепродукты. Также мы писали о том, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу. Экосистема Аравийского моря оказалась на грани разрушения.

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