В Харькове в продаже нашли опасные шоколадки испанского производства. В сладостях с семенами кунжута обнаружили несанкционированное вещество - оксид этилена. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Лакомство импортировалось в Украину испанским производителем - Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщик - Trades SA, Barcelona.

В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.

Сейчас вся шоколадная продукция изъята из розничной продажи.

Кстати, это далеко не первый случай, когда в изделиях с кунжутом обнаруживают оксид этилена. В январе 2021 года в семенах кунжута, которые экспортировались из Индии в Украину через Нидерланды, был обнаружен оксид этилена.

*Окись этилена - алкилирующий агент; обладает раздражающим, сенсибилизирующим и наркотическим действием. Хроническое воздействие окиси этилена обладает мутагенным эффектом.

Ранее мы писали о том, почему нужно регулярно есть шоколад.

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