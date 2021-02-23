В украинских магазинах нашли опасные шоколадки [ Редактировать ]
В Харькове в продаже нашли опасные шоколадки испанского производства. В сладостях с семенами кунжута обнаружили несанкционированное вещество - оксид этилена. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Лакомство импортировалось в Украину испанским производителем - Chocolates Torras SA, Ella Del Terri, поставщик - Trades SA, Barcelona.
В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.
Сейчас вся шоколадная продукция изъята из розничной продажи.
Кстати, это далеко не первый случай, когда в изделиях с кунжутом обнаруживают оксид этилена. В январе 2021 года в семенах кунжута, которые экспортировались из Индии в Украину через Нидерланды, был обнаружен оксид этилена.
*Окись этилена - алкилирующий агент; обладает раздражающим, сенсибилизирующим и наркотическим действием. Хроническое воздействие окиси этилена обладает мутагенным эффектом.
Ранее мы писали о том, почему нужно регулярно есть шоколад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 23 февраля, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский сделал заявление
Уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса
В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине никогда не существовало отдельного коронавирусного фонда
Во вторник, 23 февраля, пройдет заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС относительно ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области
Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация стабилизируется, но может ухудшиться в других регионах