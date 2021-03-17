Вакцину Moderna проти COVID-19 почали випробовувати на дітях [ Редактировать ]
Вакцину Moderna проти COVID-19 почали випробовувати на дітях. Перші учасники дослідження вже отримали сироватку.
Щепитимуть дітей віком від 6 місяців і до 12 років. Загалом залучать понад 6 тисяч учасників.
Діти отримають дві дози вакцини з інтервалом 28 днів. Після повного щеплення за учасниками спостерігатимуть протягом року.
Наразі препарат від Moderna можуть отримати лише люди віком від 18 років.
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