В колонии Борисполя зафиксировали вспышку COVID-19 [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, стало известно, что в Бориспольской исправительной колонии №199 была зафиксирована вспышка коронавируса. Заболели несколько десятков человек.
Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, умер", - сообщила она.
По ее словам, по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний начато уголовное производство.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Страны Европейского Союза 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий
Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX
В Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac
В Украине за минувшие сутки, 12 апреля, обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса
По словам канцлера, в Германии число заразившихся коронавирусом слишком велико