В среду, 14 апреля, стало известно, что в Бориспольской исправительной колонии №199 была зафиксирована вспышка коронавируса. Заболели несколько десятков человек.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, умер", - сообщила она.

По ее словам, по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний начато уголовное производство.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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