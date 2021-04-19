Британский штамм коронавируса мог возникнуть среди собак, кошек, норок или других животных, уязвимых для SARS-CoV-2. К такому выводу пришли молекулярные биологи из США и Китая, результаты исследований которых опубликованы на сайте bioRxiv.

Наши расчеты показывают, что эти варианты коронавируса не могли попасть в человеческую популяцию спонтанно. Скорее всего, их "предок" приобрел ключевые мутации еще в то время, когда циркулировал среди собак, норок или кошек. Однако мы не исключаем, что эти первичные штаммы британского SARS-CoV-2 просто ускользнули от внимания медиков.

Напомним, что 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый тип COVID-19 с мутацией N501Y, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.

Ученые выяснили, что "британский" штамм появился в Уэльсе в сентябре 2020 года, а в конце ноября приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Великобритании. Сейчас это доминирующий штамм COVID-19 не только в Соединенном Королевстве, но и в некоторых других странах, например, в США. Кроме того, в Бразилии и ЮАР были открыты местные штаммы со схожим набором мутаций.

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Мутация коронавируса из ЮАР, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также она приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.

Молекулярные биологи из Шанхайского технологического университета попыталась воспроизвести процесс эволюции "британских" штаммов коронавируса. Ученые изучили около 11 тыс. образцов вирусных частиц. Оказалось, что в появлении "британского" штамма есть несколько странных закономерностей, которые указывают, на "звериный" след в их появлении.

Об этом свидетельствует то, что биологи не нашли промежуточных форм SARS-CoV-2 с частью ключевых мутаций британского штамма. Анализ показал, что все известные промежуточные варианты "британского" коронавируса, в которых есть от трех до семи ключевых изменений, появились значительно позже, чем первые носители коронавируса с полным набором таких мутаций попали в больницу.

Ученые обнаружили в геноме этой вариации коронавируса сразу пять связанных друг с другом мутаций, которые появились практически одновременно. Так обычно происходит, когда вирусы пересекают межвидовые барьеры. Биологи сравнили геномы британских разновидностей SARS-CoV-2 и РНК штаммов вируса из организма больных животных.

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Оказалось, что среди вирусов, которые часто поражают собак, кошек и норок, эти пять мутаций встречаются достаточно часто. Поэтому ученые предполагают, что изначальным источником первых версий британских штаммов коронавируса стали именно животные.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.