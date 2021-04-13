В аэропорту африканской страны Ангола у нескольких путешественников лабораторно подтвердили новый штамм коронавируса с 34 мутациями. Он способен заражать организм быстрее, а также подавлять иммунную систему.

Стало известно, что у распространенных штаммов SARS-CoV-2 "британского" и "южноафриканского" всего 17 мутаций. При этом в марте 2021 года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки инфицированных в период с июня 2020 до февраля 2021 года.

Мы выявили новый объект, представляющий особый интерес, у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А.

Отмечается, что новому неизвестному штамму COVID-19 присвоили название A.VOL.V2. К тому же ученые нашли 3 перестройки в хромосомах вируса, сейчас принимаются меры, чтобы не допустить возможности распространения болезни за пределы Анголы.

Читайте также, в Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам, одна из мутаций индийского штамма похожа на вариант, который впервые обнаруженный в Калифорнии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.