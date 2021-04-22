Партия вакцины будет состоять из 367 тысяч доз/ фото: DW

Новая партия вакцины для иммунизации от коронавирусной инфекции приедет в Украину в пятницу, 23 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По его словам, после прибытия в аэропорт препарат сразу же начнут развозить по регионам. Партия вакцины будет состоять из 367 тысяч доз.

Поставили нам слот самолета на завтра на 08:45 утра, она будет уже в аэропорту Жуляны. Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в прививочных кабинетах, согласно тех этапов вакцинации, которые идут - люди старше 60.

Читайте также, новую партию вакцин AstraZeneca отдадут на вторую прививку вместо Covishield. вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки раньше, разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.

Кроме того, Украина привлечет кредит Международного банка реконструкции и развития в 2,5 млрд грн на закупку вакцин. Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса.

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