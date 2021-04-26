В Індії масштабний сплеск інфікувань коронавірусом. Щодня в країні фіксують понад 300 тисяч нових хворих - це майже половина від щоденних заражень у світі. Тамтешні лікарні переповнені.

На допомогу Індії США збираються спорядити сировину, необхідну для виробництва вакцини AstraZeneca. А також апарати ШВЛ, набори для експрес-тестів та захисне обладнання для медиків.

Свою допомогу також запропонували Британія, Франція та Німеччина.